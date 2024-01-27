Самодуров Андрей Михайлович
Место рожденияМихайловка, Елизаветпольская губерния, Российская Империя
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Михайловка, Елизаветпольская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Самодуров Василий Андреевич
Мать ребёнка: Самодурова Авдотья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Бабышева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Самодурова Авдотья
Турция Карс Ольшанка
Смерть
Неизвестно