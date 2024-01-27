Самодуров Андрей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодуров Андрей Михайлович

Место рождения

Михайловка, Елизаветпольская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Елизаветпольская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Самодуров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Самодурова Авдотья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Бабышева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Самодурова Авдотья

Турция Карс Ольшанка
Смерть
Неизвестно
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