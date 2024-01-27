Савельев (Бабышев) Babashoff Петр Исаевич
Место рожденияСаратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Дата рождения1843
Дата смертиДо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Савельева Афросинья
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Савельева Афросинья
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Савельев Василий Петрович
Мать ребёнка: Савельева Афросинья
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодурова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Савельева Афросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савельева Афросинья
Работа или профессия
Неизвестно
Молоканский пресвитер
Смерть
До 1918