Савельев (Бабышев) Babashoff Петр Исаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев (Бабышев) Babashoff Петр Исаевич

Место рождения

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?

Дата рождения

1843

Дата смерти

До 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Бабышев Babashoff Исай Александрович

Мать: Бабышева Екатерина

Саратовская губерния, Актарский или Балашовский уезд?
Рождение ребёнка
1865

Сын: Савельев Никита Петрович

Мать ребёнка: Савельева Афросинья

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1869

Сын: Савельев Семен Петрович

Мать ребёнка: Савельева Афросинья

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Савельев Василий Петрович

Мать ребёнка: Савельева Афросинья

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодурова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Савельева Афросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Афросинья

Работа или профессия
Неизвестно
Молоканский пресвитер
Смерть
До 1918
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