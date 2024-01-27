Самарина (Савельева) Татьяна Васильевна
Место рожденияТурция Карс Ольшанка
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1932
Сын: Самарин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович
??????? Турция Карс?
Рождение ребёнка
Около 1934
Дочь: Самарина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович
Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович
Турция Карс
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович
Турция Карс
Бракосочетание
Неизвестно
Турция Карс
Смерть
Неизвестно
Россия Ставропольский кр с.Левокумское