Самарина (Савельева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарина (Савельева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Турция Карс Ольшанка

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Муж

Около 1905 г.р.

Дети

Около 1932 г.р.
Около 1934 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Савельев Василий Петрович

Мать: Савельева Настасья Поликарповна

Турция Карс Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1932

Сын: Самарин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович

??????? Турция Карс?
Рождение ребёнка
Около 1934

Дочь: Самарина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович

Турция Карс Ольшанка?
Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович

Турция Карс
Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Самарин Василий Данилович

Турция Карс
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Василий Данилович

Турция Карс
Смерть
Неизвестно
Россия Ставропольский кр с.Левокумское
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