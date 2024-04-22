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Алексей Петров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

04.02.1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1795 г.р.

Жена

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1822 ст.

Отец: Петр Васильев

Мать: Екатерина Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «4 февраля 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Петра Васильева родился сын Алексей.»
Крещение
06.02.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Святого крещения сподоблен 6-го дня. Восприемником был крестьянской сын Афанасий Финогенов. Оное крещение исправляли приходский священник и дьячек Василий Гаври... Показать все
Место жительства
1832 ст.
Москва, город федерального значения Москва
В доме московского купца Петра Ильина Якимова. Дворовый человек.
Место жительства
Около 1837 ст.
Жолобово, Рузский, Московская область
Вместе с матерью у отчима Ивана Карпова
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Карп Алексеев

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1843 ст.

Дочь: Прасковья Алексеева

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1845 ст.

Сын: Семен Алексеев

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №7 Вотчины г. Бологовской, деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета, православного вероисповедания
Рождение ребёнка
10.03.1847 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №6 г. Блоховской (Бологовской), деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.

Сын: Иван Алексеев

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №16 Деревни Желобова крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Агриппина Алексеева

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1855 ст.

Сын: Капитон Алексеев

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Запись №6 Той же вотчины и деревни Ивонина крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кирил(л)ова. Оба они православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.07.1862 ст.

Сын: Павел Алексеев

Мать ребёнка: Елизавета Кириллова

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Кириллова

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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