Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения04.02.1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
04.02.1822 ст.
Отец: Петр Васильев
Мать: Екатерина Иванова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «4 февраля 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Петра Васильева родился сын Алексей.»
Крещение
06.02.1822 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Святого крещения сподоблен 6-го дня. Восприемником был крестьянской сын Афанасий Финогенов. Оное крещение исправляли приходский священник и дьячек Василий Гаври... Показать все
Место жительства
1832 ст.
Москва, город федерального значения Москва
В доме московского купца Петра Ильина Якимова. Дворовый человек.
Место жительства
Около 1837 ст.
Вместе с матерью у отчима Ивана Карпова
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Карп Алексеев
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Рождение ребёнка
20.10.1843 ст.
Дочь: Прасковья Алексеева
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Рождение ребёнка
01.02.1845 ст.
Сын: Семен Алексеев
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Запись №7 Вотчины г. Бологовской, деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета, православного вероисповедания
Рождение ребёнка
10.03.1847 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Запись №6 г. Блоховской (Бологовской), деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.
Сын: Иван Алексеев
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Запись №16 Деревни Желобова крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Агриппина Алексеева
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Рождение ребёнка
04.03.1855 ст.
Сын: Капитон Алексеев
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Запись №6 Той же вотчины и деревни Ивонина крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кирил(л)ова. Оба они православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.07.1862 ст.
Сын: Павел Алексеев
Мать ребёнка: Елизавета Кириллова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Кириллова
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно