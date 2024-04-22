Прасковья Алексеева
Место рождения
Дата рождения20.10.1843 ст.
Дата смерти27.01.1844 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1843 ст.
Отец: Алексей Петров
Мать: Елизавета Кириллова
Крещение
21.10.1843 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.01.1844 ст.
Причина смерти: от колотья
Похороны
29.01.1844 ст.
Общественное кладбище с. Брыньково, Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя