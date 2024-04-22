Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрасковья Алексеева

Прасковья Алексеева

Место рождения

Жолобово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.10.1843 ст.

Дата смерти

27.01.1844 ст.

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1843 ст.

Отец: Алексей Петров

Мать: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Крещение
21.10.1843 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Жолобово, Рузский, Московская область
Смерть
27.01.1844 ст.
Жолобово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колотья
Похороны
29.01.1844 ст.
Общественное кладбище с. Брыньково, Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close