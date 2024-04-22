Елизавета Кириллова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820 ст.
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Сын: Карп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Место жительства
1842 ст.
Рождение ребёнка
20.10.1843 ст.
Дочь: Прасковья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
01.02.1845 ст.
Сын: Семен Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Запись №7 Вотчины г. Бологовской, деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета, православного вероисповедания
Рождение ребёнка
10.03.1847 ст.
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Запись №6 г. Блоховской (Бологовской), деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.
Сын: Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Запись №16 Деревни Желобова крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Петров
Рождение ребёнка
04.03.1855 ст.
Сын: Капитон Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Запись №6 Той же вотчины и деревни Ивонина крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кирил(л)ова. Оба они православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.07.1862 ст.
Сын: Павел Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петров
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно