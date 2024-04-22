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Елизавета Кириллова

Место рождения

Акатово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Акатово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Карп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Жолобово, Рузский, Московская область
Место жительства
1842 ст.
Жолобово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1843 ст.

Дочь: Прасковья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Жолобово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.02.1845 ст.

Сын: Семен Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №7 Вотчины г. Бологовской, деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета, православного вероисповедания
Рождение ребёнка
10.03.1847 ст.

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №6 г. Блоховской (Бологовской), деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
26.05.1849 ст.

Сын: Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №16 Деревни Желобова крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Агриппина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Петров

Жолобово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
04.03.1855 ст.

Сын: Капитон Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Запись №6 Той же вотчины и деревни Ивонина крестьянин Алексей Петров и законная жена его Елизавета Кирил(л)ова. Оба они православного вероисповедания
Рождение ребёнка
Около ?.07.1862 ст.

Сын: Павел Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Петров

Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петров

Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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