Дарья Алексеева
Место рождения
Дата рождения10.03.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.03.1847 ст.
Отец: Алексей Петров
Мать: Елизавета Кириллова
Запись №6 г. Блоховской (Бологовской), деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Крещение
11.03.1847 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была того ж дома сестра его, девка, Настасья Иванова Таинство крещения совершал священник Василий Диомидов с дьячком Алексеем Ивановым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно