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Дарья Алексеева

Место рождения

Жолобово, Рузский, Московская область

Дата рождения

10.03.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1847 ст.

Отец: Алексей Петров

Мать: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №6 г. Блоховской (Бологовской), деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета Кириллова; православного вероисповедания
Крещение
11.03.1847 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемницею была того ж дома сестра его, девка, Настасья Иванова Таинство крещения совершал священник Василий Диомидов с дьячком Алексеем Ивановым
Место жительства
Неизвестно
Жолобово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Жолобово, Рузский, Московская область
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