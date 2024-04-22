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Семен Алексеев

Место рождения

Жолобово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.02.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Жена

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1845 ст.

Отец: Алексей Петров

Мать: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Запись №7 Вотчины г. Бологовской, деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета, православного вероисповедания
Крещение
02.02.1845 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был села Брынькова крестьянин Алексей Мокеев Таинство крещения совершал священник Василий Диомидов с дьячком Алексеем Ивановым
Бракосочетание
30.01.1863 ст.

Жена: Екатерина Егорова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Той же вотчины г-жи Бологовской деревни Ивонина крестьянский сын Симеон Алексеев, православного исповедания, первым браком, 18 лет и прихода села Мытников крестьянская дочь девица Екатерина... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Жолобово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Жолобово, Рузский, Московская область
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