Семен Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.02.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1845 ст.
Отец: Алексей Петров
Мать: Елизавета Кириллова
Запись №7 Вотчины г. Бологовской, деревни Желобова, крестьянин Алексей Петров и жена его Елизавета, православного вероисповедания
Крещение
02.02.1845 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемником был села Брынькова крестьянин Алексей Мокеев Таинство крещения совершал священник Василий Диомидов с дьячком Алексеем Ивановым
Бракосочетание
30.01.1863 ст.
Жена: Екатерина Егорова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Той же вотчины г-жи Бологовской деревни Ивонина крестьянский сын Симеон Алексеев, православного исповедания, первым браком, 18 лет и прихода села Мытников крестьянская дочь девица Екатерина... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно