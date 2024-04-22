Екатерина Егорова
Место рождения
Дата рождения15.11.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
15.11.1843 ст.
Запись №8 Рузской округи господина Жеребцова села Мытников у крестьянина Егора Ларионова и жены его Марии Стефановой (родилась дочь Екатерина). Оба православного вероисповедания
Крещение
16.11.1843 ст.
Христорождественская, села Мытников, церковь, Хотебцовской волости, Рузского уезда
Восприемниками были: того ж села крестьянин Андрей Феодоров и женка Ольга Николаева Таинство крещения совершал Христорождественской церкви священник Василий Петров с дьячком Прохором Матвеевым и поно... Показать все
Бракосочетание
30.01.1863 ст.
Муж: Семен Алексеев
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №3 Той же вотчины г-жи Бологовской деревни Ивонина крестьянский сын Симеон Алексеев, православного исповедания, первым браком, 18 лет и прихода села Мытников крестьянская дочь девица Екатерина... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно