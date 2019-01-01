деревня Мытники, деревня Мытники, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Мытники

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Рузский уезд, Хотебцовская волость
931. Мытники (Архангельское), село бывшее владельческое, дворов 16, жителей 96, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
22359Мытникидеревня55°47'с.ш.36°13'в.д.N-37-001

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000496д Мытникидеревня

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Хотебцовская волость
Село Мытники1133212Церковно-приходская школа и библиотека Комитета Попечительства о народной трезвости.
Усадьба Зограф, при с. Мытники11332

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5077Архангельское (Мытинки), с. вл.при р. Зерне.92192835Церковь православная 1.
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