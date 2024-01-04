Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения26.05.1849 ст.
Дата смерти25.07.1849 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1849 ст.
Отец: Алексей Петров
Мать: Елизавета Кириллова
Крещение
27.05.1849 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.07.1849 ст.
Причина смерти: от кори
Похороны
26.07.1849 ст.
Общественное кладбище с. Брыньково, Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя