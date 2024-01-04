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Иван Алексеев

Место рождения

Жолобово, Рузский, Московская область

Дата рождения

26.05.1849 ст.

Дата смерти

25.07.1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1849 ст.

Отец: Алексей Петров

Мать: Елизавета Кириллова

Жолобово, Рузский, Московская область
Крещение
27.05.1849 ст.
Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Жолобово, Рузский, Московская область
Смерть
25.07.1849 ст.
Жолобово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от кори
Похороны
26.07.1849 ст.
Общественное кладбище с. Брыньково, Казанской Божией Матери церковь, Брыньково, Горбовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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