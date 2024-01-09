Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.
1792 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1821 ст.

Муж: Петр Васильев

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1822 ст.

Сын: Алексей Петров

Отец ребёнка: Петр Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «4 февраля 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Петра Васильева родился сын Алексей.»
Рождение ребёнка
07.02.1830 ст.

Сын: Федор Максимов

Отец ребёнка: не указан

Хотебцово, Рузский, Московская область
Незаконнорожденный. Отчество по крестному отцу Максиму Афанасьеву
Бракосочетание
Около 1837 ст.

Муж: Иван Карпов

Брыньково, Рузский, Московская область
Место жительства
До 1837 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
После 1837 ст.
Жолобово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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