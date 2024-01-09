Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1821 ст.
Муж: Петр Васильев
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1822 ст.
Сын: Алексей Петров
Отец ребёнка: Петр Васильев
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «4 февраля 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Петра Васильева родился сын Алексей.»
Рождение ребёнка
07.02.1830 ст.
Сын: Федор Максимов
Незаконнорожденный. Отчество по крестному отцу Максиму Афанасьеву
Бракосочетание
Около 1837 ст.
Муж: Иван Карпов
Брыньково, Рузский, Московская область
Место жительства
До 1837 ст.
Место жительства
После 1837 ст.
Жолобово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно