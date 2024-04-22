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Федор Максимов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.02.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1830 ст.

Отец: не указан

Мать: Екатерина Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Незаконнорожденный. Отчество по крестному отцу Максиму Афанасьеву
Крещение
08.02.1830 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Максим Афанасьев и Финогена Васильева дочь-девица Татьяна Финогенова
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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