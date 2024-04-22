Федор Максимов
Место рождения
Дата рождения07.02.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1830 ст.
Мать: Екатерина Иванова
Незаконнорожденный. Отчество по крестному отцу Максиму Афанасьеву
Крещение
08.02.1830 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Максим Афанасьев и Финогена Васильева дочь-девица Татьяна Финогенова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно