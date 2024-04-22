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Петр Васильев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1794 ст.

Дата смерти

До 1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.

Отец: Василий Павлов

Мать: Анна Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Около 1821 ст.

Жена: Екатерина Иванова

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1822 ст.

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «4 февраля 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Петра Васильева родился сын Алексей.»
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
До 1823 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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