Петр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794 ст.
Дата смертиДо 1823 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794 ст.
Отец: Василий Павлов
Мать: Анна Матвеева
Бракосочетание
Около 1821 ст.
Жена: Екатерина Иванова
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1822 ст.
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «4 февраля 1822 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Петра Васильева родился сын Алексей.»
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1823 ст.