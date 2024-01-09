Анна Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1783 ст.

Дочь: Прасковья Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: Дарья Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1789 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 (ж) Той же округи, вотчины генерал-аншефа и кавалера графа Валентина Платоновича Мусина и Пушкина сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 19 (числа)
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.

Сын: Калинин Афиноген Васильев

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.

Сын: Петр Васильев

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
23.02.1796 ст.

Дочь: Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Той же вотчины (графа Мусина Пушкина) сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 23 числа
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.

Дочь: Акулина Васильева

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Калинин Федор Васильев

Отец ребёнка: Василий Павлов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Павлов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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