Анна Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1783 ст.
Дочь: Прасковья Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Дарья Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Рождение ребёнка
19.02.1789 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Запись №2 (ж) Той же округи, вотчины генерал-аншефа и кавалера графа Валентина Платоновича Мусина и Пушкина сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 19 (числа)
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Калинин Афиноген Васильев
Отец ребёнка: Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1794 ст.
Сын: Петр Васильев
Отец ребёнка: Василий Павлов
Рождение ребёнка
23.02.1796 ст.
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Той же вотчины (графа Мусина Пушкина) сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 23 числа
Рождение ребёнка
Около 1797 ст.
Дочь: Акулина Васильева
Отец ребёнка: Василий Павлов
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Отец ребёнка: Василий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно