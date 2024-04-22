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Евдокия Васильева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.02.1796 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1796 ст.

Отец: Василий Павлов

Мать: Анна Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Той же вотчины (графа Мусина Пушкина) сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 23 числа
Крещение
25.02.1796 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена 25 числа. Восприемница была того ж сельца Хотебцова (Хотипцова) крестьянина Ефима Семенова жена его Настасия Матвеева.
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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