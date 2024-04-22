Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения23.02.1796 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.02.1796 ст.
Отец: Василий Павлов
Мать: Анна Матвеева
Той же вотчины (графа Мусина Пушкина) сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 23 числа
Крещение
25.02.1796 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Крещения святого сподоблена 25 числа. Восприемница была того ж сельца Хотебцова (Хотипцова) крестьянина Ефима Семенова жена его Настасия Матвеева.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно