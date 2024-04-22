Евдокия Васильева
Место рождения
Дата рождения19.02.1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
19.02.1789 ст.
Отец: Василий Павлов
Мать: Анна Матвеева
Запись №2 (ж) Той же округи, вотчины генерал-аншефа и кавалера графа Валентина Платоновича Мусина и Пушкина сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 19 (числа)
Крещение
20.02.1789 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещения святого сподоблена 20 числа Восприемницею была той же округи и вотчины, деревни Ивонина, крестьянина Андрея Игнатова жена Наталья Павлова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно