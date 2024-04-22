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Евдокия Васильева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

19.02.1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1789 ст.

Отец: Василий Павлов

Мать: Анна Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 (ж) Той же округи, вотчины генерал-аншефа и кавалера графа Валентина Платоновича Мусина и Пушкина сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Евдокия 19 (числа)
Крещение
20.02.1789 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещения святого сподоблена 20 числа Восприемницею была той же округи и вотчины, деревни Ивонина, крестьянина Андрея Игнатова жена Наталья Павлова
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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