Елизавета Васильева
Место рождения
Дата рождения23.08.1814 ст.
Дата смерти07.07.1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
23.08.1814 ст.
Отец: Василий Павлов
Мать: Ульяна Калинина
Запись №37 Сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Елизавета
Крещение
30.08.1814 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал села Полуэктова священник Иоанн Андреев. Крещения святого сподоблена 30 дня. Восприемником был того ж сельца крестьянин Гавриил Захаров. Восприемницею дочь его солдатка Праскева Васильева. ... Показать все
Смерть
07.07.1816 ст.
Похороны
08.07.1816 ст.
Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния