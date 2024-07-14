Елизавета Васильева 23.08.1814 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елизавета Васильева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

23.08.1814 ст.

Дата смерти

07.07.1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1814 ст.

Отец: Василий Павлов

Мать: Ульяна Калинина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №37 Сельца Хотебцова у крестьянина Василия Павлова родилась дочь Елизавета
Крещение
30.08.1814 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния
Молитвовал села Полуэктова священник Иоанн Андреев. Крещения святого сподоблена 30 дня. Восприемником был того ж сельца крестьянин Гавриил Захаров. Восприемницею дочь его солдатка Праскева Васильева. ... Показать все
Смерть
07.07.1816 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Похороны
08.07.1816 ст.
Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния

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