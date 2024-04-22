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Калинин Афиноген Васильев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

До 1848 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Василий Павлов

Мать: Анна Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Калинин Афанасий Финогенов

Мать ребёнка: Мавра Фалумеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
08.06.1817 ст.

Дочь: Акулина Финогенова

Мать ребёнка: Мавра Фалумеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «8 июня 1817 года. Того же сельца (Хотебцова) у крестьянина Финогея Васильева родилась дочь Акили... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.

Дочь: Татьяна Финогенова

Мать ребёнка: Мавра Фалумеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Наталья Финогенова

Мать ребёнка: Мавра Фалумеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1827 ст.

Сын: Калинин Василий Финогенов

Мать ребёнка: Мавра Фалумеева

Москва, город федерального значения Москва
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №6 В доме Московского купца Петр Ильина (Якимова) у живущего по найму графа Василья Валентинова Мусина Пушкина (у) крестьянина Афиног... Показать все
Место жительства
1832 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Проживал с семьей в доме купца Петра Ильина Якимова под фамилией "Калинин". Дворовый человек.
Место жительства
1834 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Проживал с семьей в доме Казанского подворья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Фалумеева

Смерть
До 1848 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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