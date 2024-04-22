Калинин Афиноген Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиДо 1848 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Отец: Василий Павлов
Мать: Анна Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Калинин Афанасий Финогенов
Мать ребёнка: Мавра Фалумеева
Рождение ребёнка
08.06.1817 ст.
Дочь: Акулина Финогенова
Мать ребёнка: Мавра Фалумеева
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «8 июня 1817 года. Того же сельца (Хотебцова) у крестьянина Финогея Васильева родилась дочь Акили... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1820 ст.
Дочь: Татьяна Финогенова
Мать ребёнка: Мавра Фалумеева
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Наталья Финогенова
Мать ребёнка: Мавра Фалумеева
Рождение ребёнка
05.04.1827 ст.
Сын: Калинин Василий Финогенов
Мать ребёнка: Мавра Фалумеева
Успенская, что в Старых Панех, церковь Китайского сорока. Запись №6 В доме Московского купца Петр Ильина (Якимова) у живущего по найму графа Василья Валентинова Мусина Пушкина (у) крестьянина Афиног... Показать все
Место жительства
1832 ст.
Проживал с семьей в доме купца Петра Ильина Якимова под фамилией "Калинин". Дворовый человек.
Место жительства
1834 ст.
Проживал с семьей в доме Казанского подворья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Фалумеева
Смерть
До 1848 ст.