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Калинин Федор Васильев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Около 1850 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1767 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Василий Павлов

Мать: Анна Матвеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
29.10.1819 ст.

Жена: Дарья Тимофеева

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 Женился той же графини Мусиной и Пушкиной сельца Хотебцова крестьянский сын Феодор Васильев. Понял за себя того ж сельца Хотебцова крестьянскую дочь девицу Дарию Тимофееву. Оба первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.

Сын: Николай Федоров

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 декабря 1820 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Феодора Васильева родился сын Николай. Молит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Мария Федорова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Николай Федоров

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
1836 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Проживал с семьей в Москве в доме умершего купца Петра Ильина Якимова. Дворовой человек.
Рождение ребёнка
20.03.1838 ст.

Сын: Гавриил Федоров

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Того ж дня (20) в сельце Хотебцове, г-на Бологовского, у крестьянина Феодора Васильева от первозаконной жены его Дарии Тимофеевой родился сын Гавриил.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Акулина Федорова

Мать ребёнка: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Около 1850 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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