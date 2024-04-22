Калинин Федор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиОколо 1850 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Василий Павлов
Мать: Анна Матвеева
Бракосочетание
29.10.1819 ст.
Жена: Дарья Тимофеева
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 Женился той же графини Мусиной и Пушкиной сельца Хотебцова крестьянский сын Феодор Васильев. Понял за себя того ж сельца Хотебцова крестьянскую дочь девицу Дарию Тимофееву. Оба первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.
Сын: Николай Федоров
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 декабря 1820 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Феодора Васильева родился сын Николай. Молит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Мария Федорова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Николай Федоров
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Место жительства
1836 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Проживал с семьей в Москве в доме умершего купца Петра Ильина Якимова. Дворовой человек.
Рождение ребёнка
20.03.1838 ст.
Сын: Гавриил Федоров
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Запись №11 Того ж дня (20) в сельце Хотебцове, г-на Бологовского, у крестьянина Феодора Васильева от первозаконной жены его Дарии Тимофеевой родился сын Гавриил.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Акулина Федорова
Мать ребёнка: Дарья Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 1850 ст.