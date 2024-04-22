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Гавриил Федоров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.03.1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1838 ст.

Отец: Калинин Федор Васильев

Мать: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Того ж дня (20) в сельце Хотебцове, г-на Бологовского, у крестьянина Феодора Васильева от первозаконной жены его Дарии Тимофеевой родился сын Гавриил.
Крещение
22.03.1838 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил свой священник Григорий Васильев. Восприемниками были: того ж Крестовоздвиженского прихода дьячек Петр Александров и племянница девица Наталья Финогенова.
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Татьяна Гаврилова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1872 ст.

Сын: Афиногенов Николай Гаврилов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянин Гавриил Феодоров и законная жена его Василиса Иванова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Иванова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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