Гавриил Федоров
Место рождения
Дата рождения20.03.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.03.1838 ст.
Отец: Калинин Федор Васильев
Мать: Дарья Тимофеева
Запись №11 Того ж дня (20) в сельце Хотебцове, г-на Бологовского, у крестьянина Феодора Васильева от первозаконной жены его Дарии Тимофеевой родился сын Гавриил.
Крещение
22.03.1838 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил свой священник Григорий Васильев. Восприемниками были: того ж Крестовоздвиженского прихода дьячек Петр Александров и племянница девица Наталья Финогенова.
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Татьяна Гаврилова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
07.05.1872 ст.
Сын: Афиногенов Николай Гаврилов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянин Гавриил Феодоров и законная жена его Василиса Иванова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно