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Дарья Тимофеева

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 15.03.1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Около 1776 г.р.

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 15.03.1801 ст.

Отец: Тимофей Васильев

Мать: Марина Фатеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №6 Того ж сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Васильева родилась дочь Дария 15 дня.
Крещение
17.03.1801 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещения святого сподоблена 17 дня. Восприемницею была того ж сельца крестьянина Афанасия Матвеева дочь его девица Евдокея Афанасиева.
Бракосочетание
29.10.1819 ст.

Муж: Калинин Федор Васильев

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 Женился той же графини Мусиной и Пушкиной сельца Хотебцова крестьянский сын Феодор Васильев. Понял за себя того ж сельца Хотебцова крестьянскую дочь девицу Дарию Тимофееву. Оба первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.

Сын: Николай Федоров

Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 декабря 1820 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Феодора Васильева родился сын Николай. Молит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Мария Федорова

Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Николай Федоров

Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.03.1838 ст.

Сын: Гавриил Федоров

Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Того ж дня (20) в сельце Хотебцове, г-на Бологовского, у крестьянина Феодора Васильева от первозаконной жены его Дарии Тимофеевой родился сын Гавриил.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.

Дочь: Акулина Федорова

Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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