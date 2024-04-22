Дарья Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 15.03.1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 15.03.1801 ст.
Отец: Тимофей Васильев
Мать: Марина Фатеева
Запись №6 Того ж сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Васильева родилась дочь Дария 15 дня.
Крещение
17.03.1801 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещения святого сподоблена 17 дня. Восприемницею была того ж сельца крестьянина Афанасия Матвеева дочь его девица Евдокея Афанасиева.
Бракосочетание
29.10.1819 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №12 Женился той же графини Мусиной и Пушкиной сельца Хотебцова крестьянский сын Феодор Васильев. Понял за себя того ж сельца Хотебцова крестьянскую дочь девицу Дарию Тимофееву. Оба первым брак... Показать все
Рождение ребёнка
02.12.1820 ст.
Сын: Николай Федоров
Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 декабря 1820 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Феодора Васильева родился сын Николай. Молит... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Дочь: Мария Федорова
Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Сын: Николай Федоров
Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев
Рождение ребёнка
20.03.1838 ст.
Сын: Гавриил Федоров
Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев
Запись №11 Того ж дня (20) в сельце Хотебцове, г-на Бологовского, у крестьянина Феодора Васильева от первозаконной жены его Дарии Тимофеевой родился сын Гавриил.
Рождение ребёнка
Около 1840 ст.
Дочь: Акулина Федорова
Отец ребёнка: Калинин Федор Васильев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно