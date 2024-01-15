Марина Фатеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Васильев
Место жительства
Около 1798 ст.
Рождение ребёнка
Около 15.03.1801 ст.
Дочь: Дарья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Васильев
Запись №6 Того ж сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Васильева родилась дочь Дария 15 дня.
Смерть
Неизвестно