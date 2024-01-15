Марина Фатеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Фатеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Васильев

Место жительства
Около 1798 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 15.03.1801 ст.

Дочь: Дарья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Васильев

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №6 Того ж сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Васильева родилась дочь Дария 15 дня.
Смерть
Неизвестно

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