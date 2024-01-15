Тимофей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Васильев

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1778 ст.

Дата смерти

До 1830 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1776 г.р.

Дети

Около 1801 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Фатеева

Рождение ребёнка
Около 15.03.1801 ст.

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Марина Фатеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №6 Того ж сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Васильева родилась дочь Дария 15 дня.
Смерть
До 1830 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область

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