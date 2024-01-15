Тимофей Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778 ст.
Дата смертиДо 1830 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Фатеева
Рождение ребёнка
Около 15.03.1801 ст.
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Марина Фатеева
Запись №6 Того ж сельца Хотебцова у крестьянина Тимофея Васильева родилась дочь Дария 15 дня.
Смерть
До 1830 ст.