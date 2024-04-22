Акулина Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.
Отец: Калинин Федор Васильев
Мать: Дарья Тимофеева
Бракосочетание
13.05.1857 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Вотчины г. генеральши Бол(о)говской, деревни Ивонина крестьянина Петра Андронова сын Никандр; исповедания православного, первым браком, 22 года и той же вотчины г. Бол(о)говской, сельца Хот... Показать все
Место жительства
После 13.05.1857 ст.
Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно