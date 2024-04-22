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Акулина Федорова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840 ст.

Отец: Калинин Федор Васильев

Мать: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
13.05.1857 ст.

Муж: Балашов Никандр Петров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №8 Вотчины г. генеральши Бол(о)говской, деревни Ивонина крестьянина Петра Андронова сын Никандр; исповедания православного, первым браком, 22 года и той же вотчины г. Бол(о)говской, сельца Хот... Показать все
Место жительства
После 13.05.1857 ст.
Ивонино, Рузский уезд, Московская губерния
Смерть
Неизвестно
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