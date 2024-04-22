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Николай Федоров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

02.12.1820 ст.

Дата смерти

17.12.1820 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1803 г.р.

Мать

Около 1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1820 ст.

Отец: Калинин Федор Васильев

Мать: Дарья Тимофеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 декабря 1820 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Феодора Васильева родился сын Николай. Молит... Показать все
Крещение
04.12.1820 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
17.12.1820 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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