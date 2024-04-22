Николай Федоров
Место рождения
Дата рождения02.12.1820 ст.
Дата смерти17.12.1820 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1820 ст.
Отец: Калинин Федор Васильев
Мать: Дарья Тимофеева
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «2 декабря 1820 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Феодора Васильева родился сын Николай. Молит... Показать все
Крещение
04.12.1820 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1820 ст.