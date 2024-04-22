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Васса Иванова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.03.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1837 ст.

Отец: Иван Давыдов

Мать: Фекла Нестерова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №33 Пятого дня (августа) той же вотчины и сельца Хотебцова у крестьянина Ивана Давыдова от второго их закона жены Феклы Нестеровой родилась дочь Васса.
Крещение
06.03.1837 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил свой приходский священник Григорий Васильев. Восприемниками были: племянник его Иван Артемьев (и) того ж сельца крестьянская жена вдова Матрена Иванова.
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Дочь: Татьяна Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1872 ст.

Сын: Афиногенов Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Федоров

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянин Гавриил Феодоров и законная жена его Василиса Иванова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Федоров

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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