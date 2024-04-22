Васса Иванова
Место рождения
Дата рождения05.03.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.03.1837 ст.
Отец: Иван Давыдов
Мать: Фекла Нестерова
Запись №33 Пятого дня (августа) той же вотчины и сельца Хотебцова у крестьянина Ивана Давыдова от второго их закона жены Феклы Нестеровой родилась дочь Васса.
Крещение
06.03.1837 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Молитвовал, имя нарек и крещение совершил свой приходский священник Григорий Васильев. Восприемниками были: племянник его Иван Артемьев (и) того ж сельца крестьянская жена вдова Матрена Иванова.
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.
Дочь: Татьяна Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Рождение ребёнка
07.05.1872 ст.
Сын: Афиногенов Николай Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Федоров
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянин Гавриил Феодоров и законная жена его Василиса Иванова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Федоров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно