Александръ Феодоровъ
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: Феодоръ Сергеевъ
Мать: Матрена Иванова
Бракосочетание
30.01.1878 ст.
Жена: Александра Иванова
Дата свадьбы: 30 января 1878 Деревни Здурьева Собственникъ крестьянский сынъ Александръ Феодоровъ, православный, первымъ бракомъ, 19 лет Деревни Макарова Казенного ведомства девица Александра Иванова,... Показать все
Поручитель
02.02.1878 ст.
2 февраля 1878 у Дмитрiй Степановъ (д.Здурьева) и Анна Матвеева (д.Маркова) 56-25-218-280об-281
Рождение ребёнка
17.09.1880 ст.
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Александра Иванова
56-25-218-27об-28
Поручитель
17.01.1882 ст.
17 января 1882 у Михаилъ Степановъ и Пелагея Васильева (д.Здурьева) 56-25-219-85об-86
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Александра Иванова
нет данных о рождении
Рождение ребёнка
04.08.1885 ст.
Дочь: Боголепова Наталья Александрова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова, оба православные 56-25-219-1... Показать все
Восприемник
08.07.1897 ст.
8 июля 1897 у Николая Димитрiева Феодорова 56-25-220-40об-41
Рождение ребёнка
07.04.1898 ст.
Сын: Николай Александровъ
Мать ребёнка: Александра Иванова
Дата рождения (крещения): 7(7) апреля 1898 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1900 ст.
Дочь: Анна Александрова
Мать ребёнка: Александра Иванова
Дата рождения (крещения): 11(15) января 1900 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Їоанн... Показать все