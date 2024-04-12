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Александръ Феодоровъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1859 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: Феодоръ Сергеевъ

Мать: Матрена Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Бракосочетание
30.01.1878 ст.

Жена: Александра Иванова

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Дата свадьбы: 30 января 1878 Деревни Здурьева Собственникъ крестьянский сынъ Александръ Феодоровъ, православный, первымъ бракомъ, 19 лет Деревни Макарова Казенного ведомства девица Александра Иванова,... Показать все
Поручитель
02.02.1878 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
2 февраля 1878 у Дмитрiй Степановъ (д.Здурьева) и Анна Матвеева (д.Маркова) 56-25-218-280об-281
Рождение ребёнка
17.09.1880 ст.

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
56-25-218-27об-28
Поручитель
17.01.1882 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
17 января 1882 у Михаилъ Степановъ и Пелагея Васильева (д.Здурьева) 56-25-219-85об-86
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
нет данных о рождении
Рождение ребёнка
04.08.1885 ст.

Дочь: Боголепова Наталья Александрова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова, оба православные 56-25-219-1... Показать все
Восприемник
08.07.1897 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
8 июля 1897 у Николая Димитрiева Феодорова 56-25-220-40об-41
Рождение ребёнка
07.04.1898 ст.

Сын: Николай Александровъ

Мать ребёнка: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 7(7) апреля 1898 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1900 ст.

Дочь: Анна Александрова

Мать ребёнка: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 11(15) января 1900 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Їоанн... Показать все
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