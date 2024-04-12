Матрена Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смерти29.09.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Иван Гаврилов
Мать: Александра Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Александръ Феодоровъ
Отец ребёнка: Феодоръ Сергеевъ
Восприемник
19.05.1874 ст.
19 мая 1874 у Феодосiи, незаконнорожденной (д.Здурьева ) 56-25-218-164об-165
Рождение ребёнка
03.12.1875 ст.
Дочь: Анна Феодорова
Отец ребёнка: Феодоръ Сергеевъ
Дата рождения (крещения): 3 (5) декабря 1875 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Феодоръ Сергеевъ и жена его Мотрена Иванова 56-25-218-19... Показать все
Восприемник
08.11.1883 ст.
8 ноября 1883 у Матрены Димитрiевой Степановой (д.Здурьева) 56-25-219-102об-103
Восприемник
23.03.1885 ст.
23 марта 1885 у Марiи Михайловой Степановой (д.Здурьева) 56-25-219-141об-142
Восприемник
06.08.1885 ст.
6 августа 1885 у Натальи Александровой Феодоровой (д.Здурьева) 56-25-219-144об-145
Восприемник
28.07.1889 ст.
28 июля 1889 у Марiи Александровой Степановой 56-25-219-228об-229
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодоръ Сергеевъ
Смерть
29.09.1907 ст.
Дата смерти (погребения): 29 (30) сентября 1907 Деревни Здурьева крестьнская вдова Матрена Їоаннова, 63 года, отъ старости 56-25-221-326об-327
Похороны
30.09.1907 ст.