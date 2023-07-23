Феодоръ Сергеевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеодоръ Сергеевъ

Феодоръ Сергеевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1846 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Александръ Феодоровъ

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1875 ст.

Дочь: Анна Феодорова

Мать ребёнка: Матрена Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 3 (5) декабря 1875 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Феодоръ Сергеевъ и жена его Мотрена Иванова 56-25-218-19... Показать все
Поручитель
02.02.1878 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
2 февраля 1878 у Дмитрiй Степановъ (д.Здурьева) и Анна Матвеева (д.Маркова) 56-25-218-280об-281
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Иванова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close