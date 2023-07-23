Феодоръ Сергеевъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Александръ Феодоровъ
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Рождение ребёнка
03.12.1875 ст.
Дочь: Анна Феодорова
Мать ребёнка: Матрена Иванова
Дата рождения (крещения): 3 (5) декабря 1875 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева Собственникъ Феодоръ Сергеевъ и жена его Мотрена Иванова 56-25-218-19... Показать все
Поручитель
02.02.1878 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
2 февраля 1878 у Дмитрiй Степановъ (д.Здурьева) и Анна Матвеева (д.Маркова) 56-25-218-280об-281
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Иванова