Боголепова (---) Наталья Александрова
Место рождения
Дата рождения04.08.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885 ст.
Отец: Александръ Феодоровъ
Мать: Александра Иванова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова, оба православные 56-25-219-1... Показать все
Крещение
06.08.1885 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дому крестьянка мать его Матрена Иванова 56-25-219-144об-145
Бракосочетание
30.01.1905 ст.
Свадьба 30 января 1905 (д.Федосова) Чухломского уезда Судайской волости деревни Федосова крестьянский сынъ Василий Николаевъ Боголеповъ, вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломск... Показать все
Место жительства
До 30.01.1905 ст.