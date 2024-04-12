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Боголепова (---) Наталья Александрова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

04.08.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1885 ст.

Отец: Александръ Феодоровъ

Мать: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова, оба православные 56-25-219-1... Показать все
Крещение
06.08.1885 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Того же дому крестьянка мать его Матрена Иванова 56-25-219-144об-145
Бракосочетание
30.01.1905 ст.

Муж: Боголеповъ Василий Николаевъ

Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Свадьба 30 января 1905 (д.Федосова) Чухломского уезда Судайской волости деревни Федосова крестьянский сынъ Василий Николаевъ Боголеповъ, вероправославного исповедания, первымъ бракомъ. 20 лет Чухломск... Показать все
Место жительства
До 30.01.1905 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
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