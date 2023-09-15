Александра Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1878 ст.
Муж: Александръ Феодоровъ
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Дата свадьбы: 30 января 1878 Деревни Здурьева Собственникъ крестьянский сынъ Александръ Феодоровъ, православный, первымъ бракомъ, 19 лет Деревни Макарова Казенного ведомства девица Александра Иванова,... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1880 ст.
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Александръ Феодоровъ
56-25-218-27об-28
Рождение ребёнка
Около 1882 ст.
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александръ Феодоровъ
нет данных о рождении
Рождение ребёнка
04.08.1885 ст.
Дочь: Боголепова Наталья Александрова
Отец ребёнка: Александръ Феодоровъ
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Собственникъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова, оба православные 56-25-219-1... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1898 ст.
Сын: Николай Александровъ
Отец ребёнка: Александръ Феодоровъ
Дата рождения (крещения): 7(7) апреля 1898 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова... Показать все
Рождение ребёнка
11.01.1900 ст.
Дочь: Анна Александрова
Отец ребёнка: Александръ Феодоровъ
Дата рождения (крещения): 11(15) января 1900 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Їоанн... Показать все