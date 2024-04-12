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Анна Александрова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

Около 1882 ст.

Дата смерти

01.01.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.

Отец: Александръ Феодоровъ

Мать: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
нет данных о рождении
Смерть
01.01.1885 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Деревни Здурьева крестьянина Александра Феодорова дочь Анна 1 (3) января 1885. 2 года, отъ простуды 56-25-219-152об-153
Похороны
03.01.1885 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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