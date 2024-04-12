Анна Александрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882 ст.
Дата смерти01.01.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882 ст.
Отец: Александръ Феодоровъ
Мать: Александра Иванова
нет данных о рождении
Смерть
01.01.1885 ст.
Деревни Здурьева крестьянина Александра Феодорова дочь Анна 1 (3) января 1885. 2 года, отъ простуды 56-25-219-152об-153
Похороны
03.01.1885 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область