Николай Александровъ
Место рождения
Дата рождения07.04.1898 ст.
Дата смерти19.06.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
07.04.1898 ст.
Отец: Александръ Феодоровъ
Мать: Александра Иванова
Дата рождения (крещения): 7(7) апреля 1898 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова... Показать все
Крещение
07.04.1898 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Григорiй Стефановъ и кр. Марiя Филипова 56-25-220-81об-82
Смерть
19.06.1898 ст.
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Александра Феодорова сынъ Николай 19 (21) июня 1898. 7 мес, отъ поноса 56-25-220-107об-108
Похороны
21.06.1898 ст.