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Николай Александровъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

07.04.1898 ст.

Дата смерти

19.06.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1898 ст.

Отец: Александръ Феодоровъ

Мать: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 7(7) апреля 1898 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Иванова... Показать все
Крещение
07.04.1898 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянинъ Григорiй Стефановъ и кр. Марiя Филипова 56-25-220-81об-82
Смерть
19.06.1898 ст.
Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата смерти (погребения): Деревни Здурьева крестьянина Александра Феодорова сынъ Николай 19 (21) июня 1898. 7 мес, отъ поноса 56-25-220-107об-108
Похороны
21.06.1898 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
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