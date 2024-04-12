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Параскева Александрова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

17.09.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1880 ст.

Отец: Александръ Феодоровъ

Мать: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
56-25-218-27об-28
Крещение
21.09.1880 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Восприемники: Умершего пономаря Василия Иорданского дочь-девица Александра Васильева Иорданская 56-25-218-27об-28
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