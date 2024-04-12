Параскева Александрова
Место рождения
Дата рождения17.09.1880 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1880 ст.
Отец: Александръ Феодоровъ
Мать: Александра Иванова
56-25-218-27об-28
Крещение
21.09.1880 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Восприемники: Умершего пономаря Василия Иорданского дочь-девица Александра Васильева Иорданская 56-25-218-27об-28