Анна Александрова
Место рождения
Дата рождения11.01.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.01.1900 ст.
Отец: Александръ Феодоровъ
Мать: Александра Иванова
Дата рождения (крещения): 11(15) января 1900 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Їоанн... Показать все
Крещение
15.01.1900 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянка Параскева Абрамова 56-25-220-155об-156