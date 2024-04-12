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Анна Александрова

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

11.01.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1859 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1900 ст.

Отец: Александръ Феодоровъ

Мать: Александра Иванова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Дата рождения (крещения): 11(15) января 1900 Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Александръ Феодоровъ и законная жена его Александра Їоанн... Показать все
Крещение
15.01.1900 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянка Параскева Абрамова 56-25-220-155об-156
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