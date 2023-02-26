Фока Николаев
Место рожденияд.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.09.1840
Дата смерти12.11.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1840
Отец: Николай Иванов
Мать: Параскева Стефанова
д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1861
Жена: Домника Игнатова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1864
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Фокина
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: Емельян Фокин
Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)
Рождение ребёнка
05.06.1873
Сын: Пётр Фокин
Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мартин Фокин
Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)
Рождение ребёнка
18.08.1877
Дочь: Васса Фокина
Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)
Рождение ребёнка
30.09.1879
Сын: Андрей Фокин
Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)
Рождение ребёнка
14.10.1880
Дочь: Параскева Фокина
Мать ребёнка: Домника Игнатова
Рождение ребёнка
28.09.1883
Дочь: Устиния Фокина
Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Анна Фокина
Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия (Алексеева)
Смерть
12.11.1902