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Фока Николаев

Место рождения

д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.09.1840

Дата смерти

12.11.1902

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

1843 г.р.
До 1852 г.р.

Дети

1864 г.р.
1868 г.р.
1871 г.р.
1873 г.р.
1876 г.р.
1877 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1840

Отец: Николай Иванов

Мать: Параскева Стефанова

д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1861

Жена: Домника Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1864

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Фокина

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: Емельян Фокин

Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1873

Сын: Пётр Фокин

Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Мартин Фокин

Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)

Рождение ребёнка
18.08.1877

Дочь: Васса Фокина

Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1879

Сын: Андрей Фокин

Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1880

Дочь: Параскева Фокина

Мать ребёнка: Домника Игнатова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1883

Дочь: Устиния Фокина

Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Анна Фокина

Мать ребёнка: Агафия (Алексеева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия (Алексеева)

Смерть
12.11.1902
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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