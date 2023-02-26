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Домника Игнатова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1843

Отец: Игнатий Герасимов

Мать: Матрона Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1861

Муж: Фока Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1864

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Фокина

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1880

Дочь: Параскева Фокина

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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