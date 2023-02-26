Домника Игнатова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1843
Отец: Игнатий Герасимов
Мать: Матрона Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1861
Муж: Фока Николаев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.07.1864
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Фокина
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
14.10.1880
Дочь: Параскева Фокина
Отец ребёнка: Фока Николаев
Смерть
Неизвестно