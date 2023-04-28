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Параскева Фокина

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1843 г.р.

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880

Отец: Фока Николаев

Мать: Домника Игнатова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1900

Муж: Борис Макаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анна Борисова

Отец ребёнка: Борис Макаров

Смерть
Неизвестно
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