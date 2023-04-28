Параскева Фокина
Место рождения
Дата рождения14.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1880
Отец: Фока Николаев
Мать: Домника Игнатова
Бракосочетание
16.01.1900
Муж: Борис Макаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Анна Борисова
Отец ребёнка: Борис Макаров
Смерть
Неизвестно