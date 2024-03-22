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Борис Макаров

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

20.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Жена

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873

Отец: Макарий Сергеев

Мать: Матрона Васильева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Параскева Фокина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1900
запасной рядовой
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Анна Борисова

Мать ребёнка: Параскева Фокина

Смерть
Неизвестно
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