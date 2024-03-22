Борис Макаров
Место рождения
Дата рождения20.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1873
Отец: Макарий Сергеев
Мать: Матрона Васильева
Бракосочетание
16.01.1900
Жена: Параскева Фокина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1900
запасной рядовой
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Анна Борисова
Мать ребёнка: Параскева Фокина
Смерть
Неизвестно