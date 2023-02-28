Мария Фокина
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти23.03.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Фока Николаев
Мать: Домника Игнатова
Бракосочетание
30.10.1888
Муж: Артемий Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Сын: Алексей Артемов
Отец ребёнка: Артемий Лукин
Рождение ребёнка
20.06.1891
Дочь: Агрипина Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Лукин
Рождение ребёнка
24.09.1893
Дочь: Ефросиния Артемова
Отец ребёнка: Артемий Лукин
Рождение ребёнка
01.12.1894
Дочь: Варвара Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Лукин
Рождение ребёнка
01.06.1896
Дочь: Марфа Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Лукин
Рождение ребёнка
25.08.1897
Сын: Александр Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Лукин
Рождение ребёнка
19.03.1899
Дочь: Дария Артемиева
Отец ребёнка: Артемий Лукин
Смерть
23.03.1899