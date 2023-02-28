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Мария Фокина

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Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

23.03.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Фока Николаев

Мать: Домника Игнатова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.10.1888

Муж: Артемий Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Сын: Алексей Артемов

Отец ребёнка: Артемий Лукин

Рождение ребёнка
20.06.1891

Дочь: Агрипина Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1893

Дочь: Ефросиния Артемова

Отец ребёнка: Артемий Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1894

Дочь: Варвара Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1896

Дочь: Марфа Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1897

Сын: Александр Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.03.1899

Дочь: Дария Артемиева

Отец ребёнка: Артемий Лукин

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
23.03.1899
Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
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