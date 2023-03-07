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Алексей Артемов
Алексей Артемов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
11.05.1890
Пол
Мужской
Отец
Артемий Лукин
1865 г.р.
Мать
Мария Фокина
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.05.1890
Бакши
Рождение
1890
Отец:
Артемий Лукин
Мать:
Мария Фокина
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