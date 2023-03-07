Алексей Артемов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Артемов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

11.05.1890

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
11.05.1890
Рождение
1890

Отец: Артемий Лукин

Мать: Мария Фокина

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