Игнатий Герасимов
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1823
Дата смерти28.06.1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1838
Жена: Матрона Ермолаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1843
Дочь: Домника Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1848
Дочь: Матрона Игнатова
Мать ребёнка: Матрона Ермолаева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1848
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры