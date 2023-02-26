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Игнатий Герасимов

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

28.06.1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1838

Жена: Матрона Ермолаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1843

Дочь: Домника Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1848

Дочь: Матрона Игнатова

Мать ребёнка: Матрона Ермолаева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.06.1848
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от холеры
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