Емельян Фокин
Место рождения
Дата рождения05.01.1871
Дата смерти21.12.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1871
Отец: Фока Николаев
Мать: Агафия (Алексеева)
Бракосочетание
18.02.1894
Жена: Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Мария Иванова
Смерть
21.12.1896