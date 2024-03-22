Емельян Фокин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельян Фокин

Емельян Фокин

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.01.1871

Дата смерти

21.12.1896

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

До 1852 г.р.

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1871

Отец: Фока Николаев

Мать: Агафия (Алексеева)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.02.1894

Жена: Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1895

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Мария Иванова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
21.12.1896
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close