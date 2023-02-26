Мария Иванова
Место рожденияд.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Краськи Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1894
Муж: Емельян Фокин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1895
Дочь: Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Фокин
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно