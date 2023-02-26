Агафия (Алексеева)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смерти28.12.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1871
Сын: Емельян Фокин
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
05.06.1873
Сын: Пётр Фокин
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
1876
Сын: Мартин Фокин
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
18.08.1877
Дочь: Васса Фокина
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
30.09.1879
Сын: Андрей Фокин
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
28.09.1883
Дочь: Устиния Фокина
Отец ребёнка: Фока Николаев
Рождение ребёнка
24.07.1888
Дочь: Анна Фокина
Отец ребёнка: Фока Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фока Николаев
Смерть
28.12.1895