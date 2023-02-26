Агафия (Алексеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (Алексеева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

28.12.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1871

Сын: Емельян Фокин

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1873

Сын: Пётр Фокин

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Мартин Фокин

Отец ребёнка: Фока Николаев

Рождение ребёнка
18.08.1877

Дочь: Васса Фокина

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.09.1879

Сын: Андрей Фокин

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1883

Дочь: Устиния Фокина

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1888

Дочь: Анна Фокина

Отец ребёнка: Фока Николаев

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фока Николаев

Смерть
28.12.1895
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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