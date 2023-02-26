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Николай Иванов

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Место рождения

д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1798

Дата смерти

09.01.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван

Мать: ?

д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.06.1837

Жена: Параскева Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1840

Сын: Фока Николаев

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1843

Сын: Исакий Николаев

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Демидова

Смерть
09.01.1846
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.
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