Николай Иванов
Место рожденияд.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1798
Дата смерти09.01.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.06.1837
Жена: Параскева Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1840
Сын: Фока Николаев
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1843
Сын: Исакий Николаев
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Демидова
Смерть
09.01.1846
д.Скураты Поречского уезда Смоленской губ.