Параскева Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Стефан Федосов
Отец ребёнка: Федосий Яковлев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Федосова
Отец ребёнка: Федосий Яковлев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Яковлев
Рождение ребёнка
21.10.1831
Дочь: Зиновия Федосова
Отец ребёнка: Федосий Яковлев
Бракосочетание
07.06.1837
Муж: Николай Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1840
Сын: Фока Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1843
Сын: Исакий Николаев
Отец ребёнка: Николай Иванов
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно