Параскева Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Стефан Федосов

Отец ребёнка: Федосий Яковлев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Федосова

Отец ребёнка: Федосий Яковлев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Яковлев

Рождение ребёнка
21.10.1831

Дочь: Зиновия Федосова

Отец ребёнка: Федосий Яковлев

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.06.1837

Муж: Николай Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.09.1840

Сын: Фока Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

д.Скураты - Титы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1843

Сын: Исакий Николаев

Отец ребёнка: Николай Иванов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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