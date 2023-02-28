Федосий Яковлев
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смерти20.03.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Стефан Федосов
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Матрона Федосова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Федосова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова
Смерть
20.03.1831
Рождение ребёнка
21.10.1831
Дочь: Зиновия Федосова
Мать ребёнка: Параскева Стефанова