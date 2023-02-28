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Федосий Яковлев

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Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1803

Дата смерти

20.03.1831

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: ?

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Стефан Федосов

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Матрона Федосова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Федосова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Смерть
20.03.1831
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1831

Дочь: Зиновия Федосова

Мать ребёнка: Параскева Стефанова

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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