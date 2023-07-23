Тимофеев Василий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Бракосочетание
23.01.1905
Запись в метрике: Солдатский сын деревни Косминской Василий Никифоров Тимофеев, православного вероисп-я, первым браком, 20 лет, и Крестьянская девица деревни Соколова Августа Евграфова Лобкова, право... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1905
Сын: Тимофеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна
Родился в деревне Косминская (читай: Кузьминская) Кадниковского уезда (сейчас: Усть-Кубинский район) Вологодской губернии. Был первым ребёнком своих родителей, которые вступили в брак в январе того же... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1908
Дочь: Тимофеева Кирилла Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна
Родилась в деревне Кузьминской Кадниковского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1912
Дочь: Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна
Родилась в деревне Кузьминская Кадниковского уезда Вологодской губернии. Видимо, не умерла в младенчестве, так как в метрике есть надписи рядом с записью о её рождении другими чернилами: "Выдано свиде... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1915
Сын: Тимофеев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна
Смерть
После 1915
Год смерти либо 1915 год на войне (так как был контужен, выбыл) и последний ребёнок по метрическим книгам родился в мае 1915 года, возможно, в его отсутствие; либо год смерти после 1918 года, так как ... Показать все