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Тимофеев Василий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Тимофеев Никифор Иванович

Мать: Тимофеева Степанида Ивановна

Бракосочетание
23.01.1905

Жена: Тимофеева Августа Евграфовна

Запись в метрике: Солдатский сын деревни Косминской Василий Никифоров Тимофеев, православного вероисп-я, первым браком, 20 лет, и Крестьянская девица деревни Соколова Августа Евграфова Лобкова, право... Показать все
Рождение ребёнка
18.10.1905

Сын: Тимофеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна

Родился в деревне Косминская (читай: Кузьминская) Кадниковского уезда (сейчас: Усть-Кубинский район) Вологодской губернии. Был первым ребёнком своих родителей, которые вступили в брак в январе того же... Показать все
Рождение ребёнка
17.06.1908

Дочь: Тимофеева Кирилла Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна

Родилась в деревне Кузьминской Кадниковского уезда Вологодской губернии
Рождение ребёнка
06.02.1912

Дочь: Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна

Родилась в деревне Кузьминская Кадниковского уезда Вологодской губернии. Видимо, не умерла в младенчестве, так как в метрике есть надписи рядом с записью о её рождении другими чернилами: "Выдано свиде... Показать все
Рождение ребёнка
12.05.1915

Сын: Тимофеев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Тимофеева Августа Евграфовна

Смерть
После 1915
Год смерти либо 1915 год на войне (так как был контужен, выбыл) и последний ребёнок по метрическим книгам родился в мае 1915 года, возможно, в его отсутствие; либо год смерти после 1918 года, так как ... Показать все
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